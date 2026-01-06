Волонтеры завершили поиски 27-летнего рязанца
Волонтеры завершили поиски 27-летнего Хамакина Ивана Викторовича. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт». Пропавшего искали с 30 декабря. Мужчина найден, жив. Напомним, в день исчезновения он был одет в серую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.
