Волонтеры завершили поиски 27-летнего рязанца

Волонтеры завершили поиски 27-летнего Хамакина Ивана Викторовича. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт». Пропавшего искали с 30 декабря. Мужчина найден, жив. Напомним, в день исчезновения он был одет в серую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки.