В Рязани пропал 27-летний мужчина

В Рязани разыскивают Хамакина Ивана Викторовича 1998 года рождения. С 30 декабря 2025 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего:

рост около 162 сантиметров;

нормального телосложения;

волосы темно-русые;

глаза голубые.

В день исчезновения он был одет в серую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. По информации поисковиков, мужчина может находиться в любом районе города или области.