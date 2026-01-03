В Рязани пропал 27-летний мужчина
В Рязани разыскивают Хамакина Ивана Викторовича 1998 года рождения. С 30 декабря 2025 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
В Рязани разыскивают Хамакина Ивана Викторовича 1998 года рождения. С 30 декабря 2025 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
- рост около 162 сантиметров;
- нормального телосложения;
- волосы темно-русые;
- глаза голубые.
В день исчезновения он был одет в серую куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки. По информации поисковиков, мужчина может находиться в любом районе города или области.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просят сообщить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт»