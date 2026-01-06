На территории Рязанской области отменили угрозу БПЛА

Опасность БПЛА на территории Рязанской области отменили. Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность действовала в Рязани и области с 14:34 5 января. Жителей призывали оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 7:37 6 января угрозу на территории региона отменили. Позже стало известно, что над Рязанской областью перехватили 6 БПЛА.