Мосгорсуд обязал Долину съехать из квартиры в Хамовниках

Рассмотрение иска Полины Лурье к Ларисе Долиной о принудительном выселении завершилось. По данным канала, суд обязал артистку в ближайшее время выписать себя и родственников из квартиры и съехать. Уточняется, что судебное заседание проходило в открытом формате. Ни Долина, ни Лурье на заседании не присутствовали. «База» утверждает, что сторона Долиной заявляла, что с иском согласна, певица планирует съехать до 10 января. Однако, по данным канала, адвокат Лурье выступала за немедленное выселение, так как новой собственнице фактически негде жить.

Ранее стало известно, что Верховный вернул ей квартиру.