Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 05
-4°
Втр, 06
-7°
Срд, 07
ЦБ USD 78.23 0.78 31/12
ЦБ EUR 92.09 0.61 31/12
Нал. USD 79.85 / 81.00 05/01 11:15
Нал. EUR 93.03 / 95.00 05/01 11:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
Вчера 19:51
359
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 2026 16:37
723
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 961
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
2 057
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области повысили размер взносов на капремонт
Правительство Рязанской области приняло постановление, которым устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона на 2026 год. Размер составит 14,09 рубля за каждый квадратный метр общей площади, принадлежащого собственнику помещения в месяц. Постановление вступило в силу 1 января 2026 года.

Правительство Рязанской области утвердило минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2026 год — 14,09 рубля за м2 в месяц. Соответствующий документ опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Правительство Рязанской области приняло постановление, которым устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона на 2026 год. Размер составит 14,09 рубля за каждый квадратный метр общей площади, принадлежащого собственнику помещения в месяц.

Постановление вступило в силу 1 января 2026 года.

В 2025 году размер взноса составлял 12,33 рублей.