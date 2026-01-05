В Рязанской области повысили размер взносов на капремонт

Правительство Рязанской области приняло постановление, которым устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона на 2026 год. Размер составит 14,09 рубля за каждый квадратный метр общей площади, принадлежащого собственнику помещения в месяц. Постановление вступило в силу 1 января 2026 года.

Правительство Рязанской области утвердило минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2026 год — 14,09 рубля за м2 в месяц. Соответствующий документ опубликовали на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Правительство Рязанской области приняло постановление, которым устанавливается минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории региона на 2026 год. Размер составит 14,09 рубля за каждый квадратный метр общей площади, принадлежащого собственнику помещения в месяц.

Постановление вступило в силу 1 января 2026 года.

В 2025 году размер взноса составлял 12,33 рублей.