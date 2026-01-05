В первую неделю 2026 года БСМП с травмами обратилось более 500 рязанцев

За период с 29 декабря по 4 января в Амбулаторно-травматологическом центре БСМП оказана помощь 518 пациентам. Из них с переломами — 139 человек, ушибами — 167 человек, растяжения получили 56 человек, раны — 46 рязанцев.

Ранее сообщалось, что амбулаторно-травматологический центр БСМП перейдет на усиленный режим работы в дни новогодних праздников.