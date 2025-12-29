Травмпункт БСМП в Рязани перейдет на усиленный режим работы

Амбулаторно-травматологический центр БСМП перейдет на усиленный режим работы в дни новогодних праздников. Откроется дополнительный, третий, кабинет врачебного приема. «Решение принято для того, чтобы повысить уровень оказания медицинской помощи гражданам и избежать риска образования очередей», — отметил заведующий АТЦ БСМП, врач травматолог-ортопед Иван Киселев.

Ранее сообщалось, что за прошедшую неделю, с 22 по 28 декабря, 648 рязанцев получили травмы.