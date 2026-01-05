Убившую знакомого в новогоднюю ночь рязанку заключили под стражу

Сообщается, что мера пресечения принята по ходатайству следователя Московского межрайонного следственного отдела города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области в отношении 31-летней женщины. 31 декабря 2025 года между подозреваемой и ее знакомым 30-летним рязанцем произошел конфликт. Заключенная под стражу была пьяна и ударила мужчину ножом. В результате тот скончался на месте происшествия.