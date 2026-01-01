В канун нового года в Рязани произошло убийство

31 декабря 2025 года 31-летняя женщина пырнула знакомого ножом по время распития спиртного. Рязанец скончался на месте. Ему было 30 лет. Подозреваемую задержали. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК).