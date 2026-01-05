Еще шесть БПЛА сбили над Рязанской областью

Отмечается, что дежурными средствами ПВО в период с 20:00 до 23:00 4 января перехвачен и уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в России. Из них шесть сбили над Рязанской областью.

Еще шесть БПЛА сбили над Рязанской областью. О четвертой за день ночной атаке 4 января сообщили в Минобороны.

Всего 4 января над регионом сбили 27 беспилотников.