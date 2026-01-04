Ночью над Россией сбили 90 украинских БПЛА

Отмечается, что в течение прошедшей ночи в период с 23.30 3 января до 7.00 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего 37 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 22 -в Курской области, 11 уничтожили над территорией Калужской области, также 11 беспилотников сбили над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, четыре — в Тульской области, два БПЛА уничтожили в Воронежской области, и по одному в Белгородской, Ростовской и Орловской областях.

Ночью 4 января над Россией сбили 90 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в течение прошедшей ночи в период с 23.30 3 января до 7.00 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего 37 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 22 в Курской области, 11 уничтожили над территорией Калужской области, также 11 беспилотников сбили над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, четыре — в Тульской области, два БПЛА уничтожили в Воронежской области, и по одному в Белгородской, Ростовской и Орловской областях.

Отметим, с 5:28 4 января на территории Рязанской области действовала беспилотная опасность.