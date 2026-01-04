Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Итоги года New
Публикации
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
Вчера 16:37
531
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 632
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 911
Толпы людей выстроились в очереди за покупками на новогодний стол. Пра...
А вы уже отправились за покупками для новогодней ночи?...
30 декабря 2025 20:15
1 569
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Ночью над Россией сбили 90 украинских БПЛА
Отмечается, что в течение прошедшей ночи в период с 23.30 3 января до 7.00 4 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего 37 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 22 -в Курской области, 11 уничтожили над территорией Калужской области, также 11 беспилотников сбили над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, четыре — в Тульской области, два БПЛА уничтожили в Воронежской области, и по одному в Белгородской, Ростовской и Орловской областях.

Отметим, с 5:28 4 января на территории Рязанской области действовала беспилотная опасность.