Количество улиц без света в Рязани увеличилось до 17. Об этом РЗН. Инфо сообщили в РГРЭС.
Электричества нет под следующим улицам:
- Островского;
- Татарская;
- Пушкина;
- Черновицкая;
- Стройкова;
- 2-я линия;
- Гагарина;
- Гоголя;
- Ленинского Комсомола.
Также увеличилось время планируемого восстановления с двух часов до трех с момента отключения.
Ранее сообщалось об отключении света из-за аварии на восьми улицах города:
- Московское шоссе;
- 1-й тракторный проезд;
- Народный бульвар;
- Крупской;
- Западная;
- Великанова;
- Юбилейная;
- Комбайновая.