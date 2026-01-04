Количество улиц без света в Рязани увеличилось до 17

Электричества нет под следующим улицам: Островского; Татарская; Пушкина; Черновицкая; Стройкова; 2-я линия; Гагарина; Гоголя; Ленинского Комсомола. Также увеличилось время планируемого восстановления с двух часов до трех с момента отключения.

Количество улиц без света в Рязани увеличилось до 17. Об этом РЗН. Инфо сообщили в РГРЭС.

Электричества нет под следующим улицам:

Островского;

Татарская;

Пушкина;

Черновицкая;

Стройкова;

2-я линия;

Гагарина;

Гоголя;

Ленинского Комсомола.

Также увеличилось время планируемого восстановления с двух часов до трех с момента отключения.

Ранее сообщалось об отключении света из-за аварии на восьми улицах города: