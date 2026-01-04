В Рязани из-за аварии пропал свет на восьми улицах

Света нет по следующим улицам: Московское шоссе; 1-й тракторный проезд; Народный бульвар; Крупской; Западная; Великанова; Юбилейная; Комбайновая. Восстановить электроснабжение запланировали в течение двух часов с момента отключения. Бригады РГРЭС осуществляют ремонтные работы.