Итоги года
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
1 час назад
127
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
Вчера 16:37
634
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
1 790
Рязанцы, ушедшие в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо решила вспомнить тех рязанцев, котор...
31 декабря 2025 15:18
1 989
В Рязани из-за аварии пропал свет на восьми улицах
В Рязани из-за аварии пропал свет на восьми улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 4 января.

Света нет по следующим улицам:

  • Московское шоссе;
  • 1-й тракторный проезд;
  • Народный бульвар;
  • Крупской;
  • Западная;
  • Великанова;
  • Юбилейная;
  • Комбайновая.

Восстановить электроснабжение запланировали в течение двух часов с момента отключения. Бригады РГРЭС осуществляют ремонтные работы.