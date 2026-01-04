В Рязани из-за аварии пропал свет на восьми улицах
В Рязани из-за аварии пропал свет на восьми улицах. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 4 января.
Света нет по следующим улицам:
- Московское шоссе;
- 1-й тракторный проезд;
- Народный бульвар;
- Крупской;
- Западная;
- Великанова;
- Юбилейная;
- Комбайновая.
Восстановить электроснабжение запланировали в течение двух часов с момента отключения. Бригады РГРЭС осуществляют ремонтные работы.