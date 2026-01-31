В ДТП с автобусом под Рязанью погибли два человека, еще четыре пострадали

Отмечается, что 31 января примерно в 11:00 на 5-ом километре автодороги «Шереметьево-Вышгород» в Рязанском районе, по предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Вольво» и автобуса «ПАЗ». Водитель легковушки и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Несовершеннолетний пассажир «Вольво» с травмами доставлен в медицинское учреждение. Еще три пассажира автобуса обращались за медицинской помощью.