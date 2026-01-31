Под Рязанью произошло ДТП с участием автобуса, в аварии есть погибший

По словам очевидца, авария случилась на дороге около поселка Новоселки в Рязанском муниципальном округе 31 января. Судя по кадрам, столкнулись автобус и легковушка. Автомобиль получил серьезные повреждения. Неподалеку на земле лежало тело человека. На фото можно увидеть, что на месте аварии работали сотрудники ГАИ и МЧС. Официальной информации не поступало.

«Труп», — заключил мужчина на видео.

На фото можно увидеть, что на месте аварии работали сотрудники ГАИ и МЧС. Официальной информации о происшествии не поступало.

Позднее стало известно, что в ДТП погибли два человека, еще четыре пострадали, в том числе подросток.