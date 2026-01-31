Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о метели и сильном ветре
Жителей Рязанской области предупредили о сильном снеге и снежных заносах. На дорогах ожидается гололедица. Ветер в регионе усилится до 12-17 м\с — преимущественно в южных районах. Непогода сохранится до конца суток 31 января.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о метели и сильном ветре. Его опубликовали в РСЧС 31 января.
Ранее сообщали, что согласно прогнозу, до 4 февраля на территории области ожидается аномально-холодная погода: значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 °C и более.