Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Рязанской области
Метеопредупреждение объявлено в регионе из-за низкой температуры, гололедицы, сильного ветра и метели. Согласно прогнозу, до 4 февраля на территории области ожидается аномально-холодная погода: значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической нормы на 7 °C и более. До 1 февраля в регионе сохранится ветер порывами до 12-17 м/с и метель.
