Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля
Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. Об этом сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля в связи с просьбой Трампа. Он отметил, что решение принято для создания благоприятных условий для переговоров.
Ранее стало известно, что Трамп попросил Путина временно не наносить удары по Украине из-за холодов. Позже это подтвердил Зеленский.