Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 30
-11°
Сбт, 31
-13°
Вск, 01
-18°
ЦБ USD 76.03 -0.24 30/01
ЦБ EUR 90.98 -0.32 30/01
Нал. USD 76.00 / 76.50 29/01 18:20
Нал. EUR 90.70 / 91.60 29/01 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
Вчера 16:02
722
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 766
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
4 030
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 453
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Зеленский подтвердил соглашение с РФ об остановке ударов в Украине из-за холодов
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах стороны достигли соглашения об остановке ударов в связи с холодами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский отметил важность заявления президента США Дональда Трампа о возможности обеспечения безопасности Киева и других украинских городов в условиях экстремальных зимних температур. Ранее Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за ухудшения погодных условий.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах стороны достигли соглашения об остановке ударов в связи с холодами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил важность заявления президента США Дональда Трампа о возможности обеспечения безопасности Киева и других украинских городов в условиях экстремальных зимних температур.

«Электроснабжение — основа жизни. Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней», — подчеркнул украинский лидер, выразив благодарность Трампу за его поддержку. Он добавил, что шаги по деэскалации способствуют «реальному прогрессу в направлении прекращения войны».

Ранее Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за ухудшения погодных условий.