Зеленский подтвердил соглашение с РФ об остановке ударов в Украине из-за холодов

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах стороны достигли соглашения об остановке ударов в связи с холодами. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Зеленский отметил важность заявления президента США Дональда Трампа о возможности обеспечения безопасности Киева и других украинских городов в условиях экстремальных зимних температур. Ранее Трамп сообщил, что российский президент Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за ухудшения погодных условий.

«Электроснабжение — основа жизни. Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней», — подчеркнул украинский лидер, выразив благодарность Трампу за его поддержку. Он добавил, что шаги по деэскалации способствуют «реальному прогрессу в направлении прекращения войны».

