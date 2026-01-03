Трамп заявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлениями о масштабной военной операции против Венесуэлы. По его словам, Соединенные Штаты нанесли крупномасштабные удары по территории страны, а президента Венесуэлы Николас Мадуро и его супругу захватили и вывезли за пределы государства, пишут СМИ.

Как заявил Трамп, операция проводилась при участии американских силовых структур и была «хорошо спланирована», с привлечением большого числа военных. Подробности операции он пообещал раскрыть на пресс-конференции, которая должна состояться в 19:00 по московскому времени в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

По данным, которые распространяются на данный момент, правительство Венесуэлы не располагает информацией о местонахождении Николаса Мадуро и его супруги. Вице-президент страны Делси Родригес, как сообщается, находится в безопасности.

Ранее сообщалось о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе. Сообщений о пострадавших или погибших гражданах России в результате атаки не поступало, организованных туристов из РФ в стране, по предварительным данным, нет.

Фото: Manaure Quintero, Reuters.