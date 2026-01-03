В столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы

Рано утром в субботу, 3 января, в столице Венесуэлы Каракасе были слышны взрывы. Об этом сообщили корреспондент РИА Новости, а также агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

По данным Reuters, громкие хлопки прозвучали в южной части города, рядом с крупной военной базой. В этом районе произошло отключение электроэнергии, в городе сработала воздушная тревога. Очевидцы сообщили о появлении в небе американских десантных вертолетов и тяжелых вертолетов. В ответ ВВС Венесуэлы подняли по тревоге истребители.

Как сообщает местное издание Efecto Cocuyo, взрывы раздались в районе штаб-квартиры министерства обороны и Генерального штаба страны. Телеканал Sky News утверждает, что под обстрел мог попасть дом министра обороны. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Местные СМИ также сообщили, что бронетехнику вооруженных сил Венесуэлы заметили в районе дворца Мирафлорес — резиденции президента Николаса Мадуро. Президент Колумбии Густаво Петро призвал к срочному заседанию ООН и Организации американских государств в связи с происходящим.

Журналистка CBS сообщила, что представители администрации президента США Дональда Трампа осведомлены о сообщениях о взрывах. В то же время представитель американской армии отказалась комментировать возможную причастность США к инциденту, передает The New York Times.

Официальные власти Венесуэлы на момент публикации ситуацию не прокомментировали.