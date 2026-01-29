В Солотче дома подключат к электроснабжению по временным схемам

В 07:00 29 января в Солотче отключили свет. В 11:58 подачу электричества восстановили по следующим улицам: Мещерская; Солотчинское шоссе; Владимирская; Дунай; Казанская; Грибная; Зеленая; Песчаная; Сосновая; Дунай; Луговая (Заборье). Бригады АО «РГРЭС» продолжают работы и устанавливают временные схемы для потребителей без электроэнергии.

