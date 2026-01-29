На десятках улиц в Солотче отключили свет

В результате отключения электроэнергии без света остались жители улиц: Вольная, Школьная, Лесная, Первомайская, Почтовая, Мещерская, Солотчинское шоссе, Гайдара, Дачная, Железнодорожная, Казанская, Куркова, Курортный проезд, Монастырская, Новая, Больничная, Коммунальная, Песчаная, Сосновая, Владимирская.

На десятках улиц в Солотче отключили свет утром в 5:40 и 7:00 из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.

В результате отключения электроэнергии без света остались жители улиц: Вольная, Школьная, Лесная, Первомайская, Почтовая, Мещерская, Солотчинское шоссе, Гайдара, Дачная, Железнодорожная, Казанская, Куркова, Курортный проезд, Монастырская, Новая, Больничная, Коммунальная, Песчаная, Сосновая, Владимирская.

«Специалисты работают над устранением повреждения и восстановлением электроснабжения. Приносим извинения за временные неудобства. Для информации звоните по телефону 55-01-12», — говорится в сообщении.