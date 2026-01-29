В ГД опровергли данные о переходе вузов на новую модель образования с сентября

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева опровергла информацию о переходе системы высшего образования на обновленную модель с сентября 2026 года. Об этом она 29 января сообщила ТАСС. Как объяснила депутат, речь идет не об отмене бакалавриата и магистратуры, а о планомерном расширении пилотной программы, которая реализуется в ограниченном числе университетов. Горячева добавила, что такой формат выбран для того, чтобы изменения «не стали неожиданностью» для системы.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года в России вместо системы «бакалавр» и «магистр» якобы введут базовое и специализированное высшее образование.