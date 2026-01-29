Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону. С 31 января по 4 февраля на территории области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 — 12 °C ниже климатической нормы.
