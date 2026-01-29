Опубликован прогноз погоды на 30 января в Рязанской области
В пятницу, 30 января, в регионе будет облачно. Временами пройдет небольшой снег. Гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -15, -10°С, днём поднимется до -13, -8°С.
Опубликован прогноз погоды на 30 января в Рязанской области. Он появился на сайте регионального ЦГМС.
