В Рязанской области может выпасть до 20 сантиметров снега

28 января и утром 29 января в Рязанской области ожидается температурный контраст, сопровождаемый снегом и дождем: в Мещере прогнозируют до -10 градусов, на юге региона — +1 градус. В Рязани температура в ночь на четверг максимально приблизится к нулевой отметке, но не преодолеет ее. При этом в разных районах области ожидается выпадение от 5 до 20 сантиметров снега за сутки. Самым снежным периодом будет первая половина дня 29 января. «Таковы последствия борьбы арктического и субтропического воздуха: их столкновение произойдет прямо над нами, и первый победит», — говорится в сообщении.

30 января ЦФО накроет поток арктического холода. 1 февраля в Рязанской области ожидается холодный ветер со скоростью 10-15 м/с. Температура воздуха может снизиться в ночь на воскресенье до −22…−25 градусов.

К 3 февраля циклон уйдет к Уралу. При этом в ЦФО морозы сохранятся (-15…-20 градусов), но ветер стихнет, осадки ослабнут.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области 27-28 января ожидается интенсивный продолжительный снегопад.