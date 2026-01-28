Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 28
-3°
Чтв, 29
Птн, 30
-9°
ЦБ USD 76.55 0.54 28/01
ЦБ EUR 90.93 0.64 28/01
Нал. USD 77.12 / 76.90 28/01 11:30
Нал. EUR 91.50 / 91.00 28/01 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 508
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 737
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 346
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 644
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области может выпасть до 20 сантиметров снега
28 января и утром 29 января в Рязанской области ожидается температурный контраст, сопровождаемый снегом и дождем: в Мещере прогнозируют до -10 градусов, на юге региона — +1 градус. В Рязани температура в ночь на четверг максимально приблизится к нулевой отметке, но не преодолеет ее. При этом в разных районах области ожидается выпадение от 5 до 20 сантиметров снега за сутки. Самым снежным периодом будет первая половина дня 29 января. «Таковы последствия борьбы арктического и субтропического воздуха: их столкновение произойдет прямо над нами, и первый победит», — говорится в сообщении.

В Рязанской области может выпасть до 20 сантиметров снега. Об этом сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

28 января и утром 29 января в Рязанской области ожидается температурный контраст, сопровождаемый снегом и дождем. В Мещере прогнозируют до -10 градусов, на юге региона — +1 градус.

В Рязани температура в ночь на четверг максимально приблизится к нулевой отметке, но не преодолеет ее.

При этом в разных районах области ожидается выпадение от 5 до 20 сантиметров снега за сутки. Самым снежным периодом будет первая половина дня 29 января.

«Таковы последствия борьбы арктического и субтропического воздуха: их столкновение произойдет прямо над нами, и первый победит», — говорится в сообщении.

30 января ЦФО накроет поток арктического холода. 1 февраля в Рязанской области ожидается холодный ветер со скоростью 10-15 м/с. Температура воздуха может снизиться в ночь на воскресенье до −22…−25 градусов.

К 3 февраля циклон уйдет к Уралу. При этом в ЦФО морозы сохранятся (-15…-20 градусов), но ветер стихнет, осадки ослабнут.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области 27-28 января ожидается интенсивный продолжительный снегопад.