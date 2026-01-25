Рязанскую область накроют снегопады

Согласно прогнозу, в ЦФО, в том числе в Рязанской области, 27-28 января ожидается интенсивный продолжительный снегопад. По расчетам специалистов, в Москве может выпасть до 30 сантиметров снега. Возможна метель, на дорогах заносы. При этом морозы ослабеют. Но температура воздуха останется минусовой.

Об этом сообщили на сайте Gismeteo.

