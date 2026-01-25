Рязань
Рязанскую область накроют снегопады
Рязанскую область накроют снегопады. Об этом сообщили на сайте Gismeteo.

Согласно прогнозу, в ЦФО, в том числе в Рязанской области, 27-28 января ожидается интенсивный продолжительный снегопад. По расчетам специалистов, в Москве может выпасть до 30 сантиметров снега. Возможна метель, на дорогах заносы.

При этом морозы ослабеют. Но температура воздуха останется минусовой.