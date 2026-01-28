В Роспотребнадзоре рассказали о рисках распространения вируса Нипах в России

В Роспотребнадзоре рассказали о рисках распространения вируса Нипах в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта ведомства Виктора Малеева.

По словам эксперта, экологических и эпидемиологических условий для распространения вируса Нипах в РФ нет.

«Основные переносчики Нипах — плодовые летучие мыши рода Pteropus. Эти виды обитают в тропических и субтропических регионах Азии, Австралии и Африки», — уточнил он.

Ранее стало известно, что случаев завоза вируса Нипах на территорию России не выявили.