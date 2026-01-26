Рязань
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев заболевания вирусом Нипах в России
Ранее СМИ сообщили о вспышке вируса Нипах в Индии. По данным индийских властей, на карантин поместили около 100 человек, контактировавших с заболевшими.

Вирус Нипах относится к зоонозным инфекциям и может вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных заболеваний.

Генконсул РФ в Калькутте Максим Козлов сообщил ТАСС, что ограничений для россиян в регионе не вводили. В Российском союзе туриндустрии также отметили, что вспышка вируса не повлияла на туристические планы граждан РФ.