Ученые объяснили, почему в Рязани зимой не замерзают реки

Ученые заявили, что реки Листвянка и Бобровка не покрываются льдом из-за химического и теплового загрязнения. По их словам, главная «незамерзайка» — река Листвянка, в которую впадают городские очистные сооружения. Основная причина отсутствия льда — поступление тепла извне. И лишь во вторую очередь — «химия». Еще одна река — Бобровка, которая в низовьях тоже становится «незамерзайкой». Она не покрывается льдом из-за химических загрязнений, уточнили ученые. В доказательство прикрепили фото, где река поменяла цвет. Примерно через километр вода самоочищается: обретает естественный цвет и замерзает.

Ученые заявили, что реки Листвянка и Бобровка не покрываются льдом из-за химического и теплового загрязнения. Об этом 25 января сообщили в группе НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».

По словам ученых, главная «незамерзайка» — река Листвянка, в которую впадают городские очистные сооружения. Основная причина отсутствия льда — поступление тепла извне. И лишь во вторую очередь — «химия».

"Тепла в канализационных стоках хватает, чтобы биологическая очистка стоков проходила естественным путем без подогрева в любые морозы, а потом это тепло уходит в природную среду — в Листвянку и далее в Оку", — говорится в сообщении.

Еще одна река — Бобровка, которая в низовьях тоже становится «незамерзайкой». Она не покрывается льдом из-за химических загрязнений, уточнили ученые. В доказательство прикрепили фото, где река поменяла цвет. Примерно через километр вода самоочищается: обретает естественный цвет и замерзает.

«Здесь круглый год живут утки, будучи уверенными, что свободное ото льда русло сохранится при любой погоде. И они не ошибаются», — уточнили в публикации.

Фото взято из группы НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С. А. Есенина в «ВК».