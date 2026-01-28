Песков назвал дату встречи по мирным переговорам с Украиной и США

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, встреча делегаций России, Украины и США запланирована на 1 февраля в Абу-Даби. Ранее власти РФ пригласили Зеленского в Москву, «если он готов к встрече с Путиным».