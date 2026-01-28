Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 544
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 774
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 359
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 661
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Власти РФ пригласили Зеленского в Москву, «если он готов к встрече с Путиным»
Помощник президента РФ Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с Путиным, Россия приглашает его в Москву. Он отметил, что РФ готова гарантировать ему безопасность. «Вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов Путина с Трампом. Он, в частности, предлагал нам такую возможность. Наш подход вполне логичен. Владимир Владимирович несколько раз затрагивал эту тему. Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены», — сказал Ушаков.

