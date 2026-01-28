Власти РФ пригласили Зеленского в Москву, «если он готов к встрече с Путиным»

Помощник президента РФ Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с Путиным, Россия приглашает его в Москву. Он отметил, что РФ готова гарантировать ему безопасность. «Вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов Путина с Трампом. Он, в частности, предлагал нам такую возможность. Наш подход вполне логичен. Владимир Владимирович несколько раз затрагивал эту тему. Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены», — сказал Ушаков.

Власти РФ пригласили Зеленского в Москву, «если он готов к встрече с Путиным». Об этом пишет «Звезда».

Помощник президента РФ Ушаков заявил, что если Зеленский готов к встрече с Путиным, Россия приглашает его в Москву. Он отметил, что РФ готова гарантировать ему безопасность.

«Вопрос для нас не новый. Он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов Путина с Трампом. Он, в частности, предлагал нам такую возможность. Наш подход вполне логичен. Владимир Владимирович несколько раз затрагивал эту тему. Мы никогда не отказывались и не отказываемся от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены», — сказал Ушаков.