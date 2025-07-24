На зарплаты муниципальных работников в Рязани потратили больше 5 млрд за полгода

Согласно информации, опубликованной в газете, среднее количество муниципальных служащих органов местного самоуправления — 647 человек, при этом работников муниципальных учреждений — 14 тысяч 195 человек. На зарплату первых потратили 378 миллионов 087 тысяч, на зарплату вторых — четыре миллиарда 624 миллиона 986 тысяч рублей.

На зарплаты муниципальных служащих за полгода 2025 в Рязани потратили более пяти миллиардов рублей. Цифры опубликованы в газете «Рязанские ведомости».

Согласно информации, опубликованной в газете, среднее количество муниципальных служащих органов местного самоуправления — 647 человек, при этом работников муниципальных учреждений — 14 тысяч 195 человек. На зарплату первых потратили 378 миллионов 087 тысяч, на зарплату вторых — четыре миллиарда 624 миллиона 986 тысяч рублей.

В среднем за полгода работники муниципальных учреждений получили по 325 тысяч рублей, 54 тысячи в месяц, тогда как служащие органов местного самоуправления — 584 тысячи соответственно, 97 тысяч в месяц.