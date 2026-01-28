Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Его разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
29 января на территории Рязанской области местами ожидается сильный снег, ледяной дождь, гололедица, снежные заносы, в отдельных районах гололед.
Согласно прогнозу, плохая погода сохранится до конца суток.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области может выпасть до 20 сантиметров снега.