Рязанка час на морозе ожидала транспорт, но тот так и не приехал

С остановки «НИТИ» в сторону ее дома — в Песочню — по маршруту идут автобусы №№ 21, 27, с пересадками — №№ 73 и 85. Она вышла с работы около 19:45. На маршрутку № 73 она не успела, но другого общественного транспорта спустя час так и не дождалась. «Мне пришлось вызывать такси за 450 рублей просто, чтобы не околеть. Летом также было так, но тогда было тепло — можно было постоять. Но тут от мороза и ветра можно запросто заболеть», — отметила женщина. Согласно сервису «Яндекс-карты», сейчас на линии по одной маршрутке №№ 73 и 85. Маршрутов №№ 21 и 27 нет на линии вообще.