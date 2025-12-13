Рязанка час на морозе ожидала транспорт, но тот так и не приехал

Рязанка больше часа ждала на морозе приезда общественного транспорта на остановке «НИТИ», чтобы уехать домой после рабочего дня, но тот так и не приехал. Она рассказала об этом РЗН. Инфо 13 декабря.
В сторону ее дома — в Песочню — по маршруту идут автобусы №№ 21, 27, с пересадками — №№ 73 и 85. Она вышла с работы около 19:45. На маршрутку № 73 она не успела, но другого общественного транспорта спустя час так и не дождалась.
«Мне пришлось вызывать такси за 450 рублей просто, чтобы не околеть. Летом также было так, но тогда было тепло — можно было постоять. Но тут от мороза и ветра можно запросто заболеть», — отметила женщина.
Согласно сервису «Яндекс-карты», сейчас на линии по одной маршрутке №№ 73 и 85. Маршрутов №№ 21 и 27 нет на линии вообще.
Напомним, По данным синоптиков, до конца суток 13 декабря на территории Рязанской области сохранятся порывы ветра 12-15 м/с. Рязанцев призвали меньше находиться на улице.
На фото — скриншот «Яндекс-карт». На линии нет ни одного № 21 автобуса.