Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
4 405
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 622
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 303
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 594
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Артисты «Перехода» выступили на сцене рязанского драмтеатра. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Выступление состоялось во вторник, 27 января, на сцене рязанского театра драмы. Артисты театра-студии «Переход» представили зрителям постановку «Бурные дни Гарунского» по пьесе Леонида Зорина «Мужчина и женщины».

«Постановка получилась искренней, живой и очень яркой. Спектакль смотрится на одном дыхании. Спасибо актёрам, режиссёру и всей команде театра за эту работу.

Приятно, что идея дать „Переходу“ большую сцену воплотилась в очень короткие сроки и с таким отличным результатом. Надеюсь, это станет импульсом для дальнейшего развития театра», — отметил Малков.

Напомним, в начале декабря Павел Малков предложил реализовать проект «Театр „Переход“ в Рязанском областном театре драмы».

Фото: Telegram-канал Павла Малкова.