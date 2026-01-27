Артисты «Перехода» выступили на сцене рязанского драмтеатра

Выступление состоялось во вторник, 27 января, на сцене рязанского театра драмы. Артисты театра-студии «Переход» представили зрителям постановку «Бурные дни Гарунского» по пьесе Леонида Зорина «Мужчина и женщины». «Постановка получилась искренней, живой и очень яркой. Спектакль смотрится на одном дыхании. Спасибо актёрам, режиссёру и всей команде театра за эту работу. Приятно, что идея дать „Переходу“ большую сцену воплотилась в очень короткие сроки и с таким отличным результатом. Надеюсь, это станет импульсом для дальнейшего развития театра», — отметил Малков. Напомним, в начале декабря Павел Малков предложил реализовать проект «Театр „Переход“ в Рязанском областном театре драмы».

Фото: Telegram-канал Павла Малкова.