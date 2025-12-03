Павел Малков: предложил реализовать проект «Театр „Переход“ в Рязанском областном театре драмы»

Спектакль «Деревья умирают стоя» поставлен по пьесе испанского драматурга Алехандро Касоны режиссером, заслуженным артистом России Андреем Торховым в жанре трагифарс. В центре сюжетной линии — нравственные ценности, бережное отношение к чувствам и достоинству во взаимоотношениях людей.

Павел Малков отметил высокий уровень работы театра.

«Снова побывал в театре-студии „Переход“ РГУ имени С. А. Есенина — на спектакле „Деревья умирают стоя“. Прекрасная постановка и очень яркая игра актеров. Предложил реализовать проект „Театр „Переход“ в Рязанском областном театре драмы“. Хочется, чтобы больше рязанцев смогли познакомиться с творчеством талантливого коллектива студентов и выпускников университета», — отметил Павел Малков.

В настоящее время театром руководят ученики Геннадия Кириллова: Роман и Екатерина Сулица. В репертуаре театра более 20 спектаклей. В труппе 50 артистов, 70% из которых — бывшие и настоящие студенты РГУ. Все они ранее окончили образовательную студию при театре.

«Переход» образован 27 лет назад. Его первым художественным руководителем и главным режиссером был заслуженный работник культуры РФ Геннадий Кириллов, который являлся выпускником режиссерского факультета ГИТИСа, учеником театральных мастеров Андрея Гончарова, Георгия Товстоногова, Марка Захарова и Анатолия Эфроса.

Изначально театр располагался в одной из аудиторий факультета русского языка и литературы. Позже ему было выделено свое помещение на ул. Касимовское шоссе г. Рязани.