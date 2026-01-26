Власти рассказали о строительстве детского сада в Александро-Невском округе
Детский сад на 100 мест строят в рабочем поселке Александро-Невский. Работы начались в 2025 году. Строители уже возвели фундамент и стены двухэтажного здания. Установлены окна. Котельная полностью смонтирована. Сейчас выполняются работы по устройству крыши и фасаду. Все коммуникации подведены. Как отметили в райадминистрации, с наступлением благоприятных погодных условий приступят к внутренней отделке и устройству инженерных систем. Уточняется, что строительство идет в соответствии с графиком. Напомним, детский сад построят за 255 миллионов 528 тысяч 499 рублей.
Власти рассказали о строительстве детского сада в Александро-Невском округе. Об этом сообщили в райадминистрации.
Детский сад на 100 мест строят в поселке Александро-Невский. Работы начались в 2025 году. Строители уже возвели фундамент и стены двухэтажного здания. Установлены окна. Котельная полностью смонтирована.
Сейчас выполняются работы по устройству крыши и фасаду. Все коммуникации подведены.
Как отметили в райадминистрации, с наступлением благоприятных погодных условий приступят к внутренней отделке и устройству инженерных систем.
Уточняется, что строительство идет в соответствии с графиком.
Напомним, детский сад построят за 255 миллионов 528 тысяч 499 рублей.
Фото: администрация Александро-Невского округа.