В Александро-Невском районе построят детский сад на 100 мест

Двухэтажное здание построят на участке, площадь которого составляет 8891 квадратный метр. Детский сад будет расположен на улице Заводской около спорткомплекса и Александро-Невского храма. Подрядчик должен возвести здание, уложить покрытие полов, установить окна, двери и лифт, выполнить отделку фасадов и работу внутри помещений, установить оборудование для систем водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, электроосвещения и сигнализации.

В Александро-Невском районе построят детский сад на 100 мест за 255 миллионов 528 тысяч 499 рублей. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок.

Двухэтажное здание построят на участке, площадь которого составляет 8891 квадратный метр. Детский сад будет расположен на улице Заводской около спорткомплекса и Александро-Невского храма.

Подрядчик должен возвести здание, уложить покрытие полов, установить окна, двери и лифт, выполнить отделку фасадов и работу внутри помещений, установить оборудование для систем водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, электроосвещения и сигнализации.

Согласно документам, в здании предусмотрены подвал, пищеблок, прачечная, медицинский блок, музыкальный зал, творческие и спортивные зоны. Подрядчик закупит необходимую мебель для детского сада.

Также на территории обустроят проезды и тротуары, уложат покрытие площадок, выполнят работы по озеленению, установят ограждение и малые архитектурные формы.

Заказчиком выступила администрация Александро-Невского муниципального района.

Работы завершат до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Ряжске построят трехэтажный детский сад на 224 места.