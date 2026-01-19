Рязань
Итоги года New
Публикации
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
16 января 16:30
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
16 января 13:35
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
11 января 11:44
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
10 января 10:06
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2025
В Рязанской области намерены установить охранные зоны ОКН «Усадьба фон Дервиза»
В Рязанской области намерены установить зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба фон Дервиза». Соответствующий проект опубликован на сайте регправительства.

Речь идет об историческом памятнике XIX века, который располагается в селе Соха Старожиловского района. В состав объекта культурного наследия «Усадьба фон Дервиза» входят следующие ОКН: «Жилой дом», «Здание конюшни», «Каретный сарай», «Здание над артезианским колодцем». Общая площадь составляет 21 тыс 491 м².

Также планируется утвердить требования к градостроительным регламентам. Согласно документу, на территории охранной зоны запретят строительство объектов, размещение пожароопасных элементов, рекламы, вывесок, а также станций сотовой связи, которые препятствуют визуальному восприятию памятника.

Кроме того, в список входят запреты на применение некоторых строительных материалов (зеркальные, глянцевые, светоотражающие поверхности, яркие цвета) для наружной отделки фасадов, размещение отходов производства и потребления, размещение складов и захоронений ядохимикатов.

Постановление пока не вступило в силу.

Напомним, ранее в центре Рязани установили охранные зоны для двух объектов культурного наследия: «Здание Мальшинской богадельни» на улице Маяковского, дом № 41 и «Дом Свободы» на улице Свободы, дом № 79.