В Рязанской области намерены установить охранные зоны ОКН «Усадьба фон Дервиза»

В Рязанской области намерены установить зоны охраны объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба фон Дервиза». Соответствующий проект опубликован на сайте регправительства.

Речь идет об историческом памятнике XIX века, который располагается в селе Соха Старожиловского района. В состав объекта культурного наследия «Усадьба фон Дервиза» входят следующие ОКН: «Жилой дом», «Здание конюшни», «Каретный сарай», «Здание над артезианским колодцем». Общая площадь составляет 21 тыс 491 м².

Также планируется утвердить требования к градостроительным регламентам. Согласно документу, на территории охранной зоны запретят строительство объектов, размещение пожароопасных элементов, рекламы, вывесок, а также станций сотовой связи, которые препятствуют визуальному восприятию памятника.

Кроме того, в список входят запреты на применение некоторых строительных материалов (зеркальные, глянцевые, светоотражающие поверхности, яркие цвета) для наружной отделки фасадов, размещение отходов производства и потребления, размещение складов и захоронений ядохимикатов.

Постановление пока не вступило в силу.

Напомним, ранее в центре Рязани установили охранные зоны для двух объектов культурного наследия: «Здание Мальшинской богадельни» на улице Маяковского, дом № 41 и «Дом Свободы» на улице Свободы, дом № 79.