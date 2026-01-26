В Госдуме предложили перенести изменения в правила поступления в ВУЗы на год

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили перенести изменения в правила поступления в вузы на 2027 год. Это связано с решением Минобрнауки ввести ЕГЭ по истории как обязательный экзамен с 1 марта 2026 года для соцгуманитарных направлений. В 2026/27 учебном году вузам разрешат выбирать между ЕГЭ по обществознанию или истории для таких специальностей, как «Социология», «Юриспруденция» и «Реклама и связи с общественностью». С 2027/28 года ЕГЭ по истории станет обязательным. Депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев обратились к министру науки Валерию Фалькову с просьбой перенести начало действия новых правил на 1 сентября 2026 года, отмечая, что преждевременное введение экзамена может вызвать стресс у выпускников.

Согласно новым правилам, в 2026/27 учебном году университеты смогут выбирать между ЕГЭ по обществознанию и ЕГЭ по истории для таких специальностей, как «Социология», «Юриспруденция» и «Реклама и связи с общественностью». Однако с 2027/2028 учебного года ЕГЭ по истории станет обязательным для этих направлений.

Депутаты Сергей Миронов и Дмитрий Гусев уже направили обращение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой рассмотреть возможность переноса сроков вступления в силу новых правил на 1 сентября 2026 года. Миронов отметил, что изменения могут вызвать стресс у выпускников, которые уже готовятся к экзаменам, и предложил повременить с нововведениями.

Напомним, ранее в Госдуме раскритиковали несвоевременные изменения правил поступления в ВУЗы.