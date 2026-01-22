В Госдуме раскритиковали несвоевременные изменения правил поступления в ВУЗы

Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия», раскритиковал Минобрнауки за несвоевременное введение изменений в перечни вступительных испытаний ЕГЭ. Об этом пишет Life.ru.
Он отметил, что несмотря на положительные аспекты нововведений, их объявление посреди учебного года создает дополнительные трудности для учащихся.
«Возникает логичный вопрос: почему серьезные изменения вводятся посреди учебного года, когда до ЕГЭ остается лишь несколько месяцев? Могу представить, каким стрессом эти перемены станут для детей, которые готовились к другим экзаменам, и какие расходы теперь ждут их родителей», — заявил Миронов.
Кроме того, он подчеркнул необходимость приведения заданий ЕГЭ в соответствие со школьной программой и требованиями вузов, чтобы семьи не были вынуждены тратить деньги на занятия с репетиторами.
Напомним, ранее Минобрнауки объявило о новых правилах поступления в вузы.