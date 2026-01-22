В Госдуме раскритиковали несвоевременные изменения правил поступления в ВУЗы

Сергей Миронов, глава партии «Справедливая Россия», раскритиковал Минобрнауки за несвоевременное введение изменений в перечень ЕГЭ. По его мнению, объявления нововведений посреди учебного года создают стресс для учащихся и дополнительные расходы для родителей. Он подчеркнул, что изменения должны быть согласованы со школьной программой и требованиями вузов, чтобы избежать вынужденности занятий с репетиторами.

Он отметил, что несмотря на положительные аспекты нововведений, их объявление посреди учебного года создает дополнительные трудности для учащихся.

«Возникает логичный вопрос: почему серьезные изменения вводятся посреди учебного года, когда до ЕГЭ остается лишь несколько месяцев? Могу представить, каким стрессом эти перемены станут для детей, которые готовились к другим экзаменам, и какие расходы теперь ждут их родителей», — заявил Миронов.

Кроме того, он подчеркнул необходимость приведения заданий ЕГЭ в соответствие со школьной программой и требованиями вузов, чтобы семьи не были вынуждены тратить деньги на занятия с репетиторами.

Напомним, ранее Минобрнауки объявило о новых правилах поступления в вузы.