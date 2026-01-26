Роскосмос показал снежный циклон над ЦФО

«26 января к столице приблизился снежный циклон… Как выглядит циклон, показали спутники Роскосмоса», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в ЦФО, в том числе в Рязанской области, 27-28 января ожидается интенсивный продолжительный снегопад. По расчетам специалистов, в Москве может выпасть до 30 сантиметров снега.