Роскосмос показал снежный циклон над ЦФО
«26 января к столице приблизился снежный циклон… Как выглядит циклон, показали спутники Роскосмоса», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в ЦФО, в том числе в Рязанской области, 27-28 января ожидается интенсивный продолжительный снегопад. По расчетам специалистов, в Москве может выпасть до 30 сантиметров снега.
Фото: Telegram-канал Роскосмоса.