Пропавшего рязанца убил сожитель матери, труп он спрятал в мусоре и поджег

Мужчина пропал без вести в конце 2025 года. В начале января в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшего. Ее сожитель, 1986 года рождения, который последним видел пропавшего, пояснил, что якобы он ушел в неизвестном направлении. СК завел уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Позже выяснилось, что преступление совершил сожитель матери потерпевшего, который «под давлением собранных доказательств» признался в убийстве. По данным следствия, ночью 28 декабря потерпевший и подозреваемый на почве алкогольного опьянения поссорились. Фигурант нанес мужчине множественные удары.

В рязанском СК раскрыли подробности гибели пропавшего в декабре жителя поселка Желтухинский Скопинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина пропал без вести в конце 2025 года. В начале января в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшего. Ее сожитель, 1986 года рождения, который последним видел пропавшего, пояснил, что якобы он ушел в неизвестном направлении.

СК завел уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Позже выяснилось, что преступление совершил сожитель матери потерпевшего, который «под давлением собранных доказательств» признался в убийстве и показал, где спрятал труп.

По данным следствия, ночью 28 декабря потерпевший и подозреваемый на почве алкогольного опьянения поссорились. Фигурант нанес мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Мужчина скончался на месте.

По данным СК, чтобы сокрыть преступление, злоумышленник поместил тело в яму для сбора мусора, находящуюся около дома, прикрыл его ветками и поджег.

Подозреваемый задержан. Его заключили под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ.

Расследование продолжается.