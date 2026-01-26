Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 851
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 303
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 220
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 488
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Пропавшего рязанца убил сожитель матери, труп он спрятал в мусоре и поджег
В рязанском СК раскрыли подробности гибели пропавшего в декабре жителя поселка Желтухинский Скопинского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина пропал без вести в конце 2025 года. В начале января в правоохранительные органы обратилась мать потерпевшего. Ее сожитель, 1986 года рождения, который последним видел пропавшего, пояснил, что якобы он ушел в неизвестном направлении.

СК завел уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Позже выяснилось, что преступление совершил сожитель матери потерпевшего, который «под давлением собранных доказательств» признался в убийстве и показал, где спрятал труп.

По данным следствия, ночью 28 декабря потерпевший и подозреваемый на почве алкогольного опьянения поссорились. Фигурант нанес мужчине множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. Мужчина скончался на месте.

По данным СК, чтобы сокрыть преступление, злоумышленник поместил тело в яму для сбора мусора, находящуюся около дома, прикрыл его ветками и поджег.

Подозреваемый задержан. Его заключили под стражу. В ближайшее время мужчине предъявят обвинения по части 1 статьи 105 УК РФ.

Расследование продолжается.