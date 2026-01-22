В Рязанской области найден труп пропавшего в декабре мужчины

26-летний Дмитрий Х. пропал в поселке Желтухинский Скопинского района. Его искали с 27 декабря 2025 года. 22 января волонтеры сообщили, что мужчина погиб. Подробности поисков не разглашаются.