Медведев допустил применение спецоружия после атаки на резиденцию Путина
Медведев заявил, что атака БПЛА на резиденцию Путина могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия. «Такого рода „игры“ очень опасны», — отметил зампред Совбеза РФ. Он также обвинил европейцев и американцев в провокациях. Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаки по резиденции президента РФ в Новгородской области. В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ, используя высокоточное оружие и ударные беспилотники.
Медведев допустил применение спецоружия после атаки на резиденцию Путина. Об этом политик заявил в интервью «Коммерсанту».
Медведев заявил, что атака БПЛА на резиденцию Путина могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия.
«Такого рода „игры“ очень опасны», — отметил зампред Совбеза РФ.
Он также обвинил европейцев и американцев в провокациях.
Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаки по резиденции президента РФ в Новгородской области. В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ, используя высокоточное оружие и ударные беспилотники.