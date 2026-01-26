Медведев допустил применение спецоружия после атаки на резиденцию Путина

Медведев заявил, что атака БПЛА на резиденцию Путина могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия. «Такого рода „игры“ очень опасны», — отметил зампред Совбеза РФ. Он также обвинил европейцев и американцев в провокациях. Напомним, в ночь на 29 декабря ВСУ предприняли попытку атаки по резиденции президента РФ в Новгородской области. В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ, используя высокоточное оружие и ударные беспилотники.