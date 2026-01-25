В РГУ имени Есенина отпраздновали День студента

Утром прошла божественная литургия в университетском храме Покрова Пресвятой Богородицы и Святой мученицы Татианы. Затем в бассейне «Классика» состоялся праздничный заплыв. 1 место заняла команда института иностранных языков, а Гран-при достался факультету физической культуры и спорта. Во дворе главного корпуса РГУ на улице Свободы прошли студенческие гуляния. Присутствующих угощали чаем, безалкогольным глинтвейном и сладостями. Также состоялся традиционный забег Татьян, состязание по перетягиванию каната между студентами и преподавателями.

В РГУ имени С. А. Есенина отпраздновали День студента. Об этом 25 января сообщили в соцсетях вуза.

Ранее губернатор Павел Малков поздравил рязанцев с праздником.

Фото: РГУ имени С. А. Есенина.