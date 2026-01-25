Павел Малков поздравил рязанцев с Днем студента

«Студенческие годы — один из самых ярких и насыщенных периодов в жизни. Это время открытий, новых друзей, смелых идей и первых серьёзных решений. Время, когда кажется, что всё только начинается и весь мир открыт перед тобой. Сегодня в рязанских вузах и колледжах учатся 56,5 тысяч студентов. Мы делаем всё, чтобы ребятам было комфортно учиться, развиваться и реализовывать себя», — написал глава региона. Он пожелал студентам вдохновения, уверенности в своих силах и новых достижений.

