Появилось видео с места серьезного ДТП с пострадавшими в Рязанской области

Авария случилась около 16:00 в субботу, 24 января, на погореловском повороте около Новомичуринска. Столкнулись Ford, Changan и Skoda. «Ford рассыпался на части», — написали в посте. Напомним, в ДТП пострадали женщина-водитель и двое пассажиров Skoda, включая 15-летнего подростка.